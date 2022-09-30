Manisa haberleri: Manisa'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Manisa haberlerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 5 bin 528 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 5 bin 528 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar dahilinde Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 528 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Ş.G. (43) ve R.K. (41) isimli 2 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA