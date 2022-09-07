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Manisa haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa haberler: Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 46,96 gram metamfetamin, 1,8 gram esrar, 6 adet sentetik ecza, 7 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirilirken, 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen A.Ö. (29), M.B. (22) ve E.A. (30) isimli 3 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa 3. Sayfa Haberler

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