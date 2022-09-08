Son dakika yerel: Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Haber alınamayan kazazedelere 2 saat sonra ulaşıldı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı Haber alınamayan kazazedelere 2 saat sonra ulaşıldı MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü yaşamını yitirirken eşi ise ağır yaralandı. Haber alınamayan kazazedelere çocukları ve mahalleli yaklaşık 2 saatlik aramalar sonucunda ulaştı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Dağhacıyusuf Mahallesi Beşdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Aynur Baydemir ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra dönüşe geçen Yaşar Baydemir'in kullandığı 60 DP 617 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazazedelere 2 saat sonra ulaşıldı 3 çocuk sahibi çifti evlerine dönmeyince meraklanan çocukları, anne ve babalarını aramak için mahalle sakinleri ile birlikte kullanmış olabilecekleri yol güzergahında aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren aramaların ardından yaralı kadının inleme seslerini duyan çocukları ve mahalleli kazazedelere ulaştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yaşar Baydemir'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı eşi Aynur Baydemir ise ambulansa alınarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alaşehir Manisa 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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