Haber : Manisa haberleri | Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haberleri | Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

 - Güncelleme:
Manisa haberleri | Manisa'da jandarmadan kenevir operasyonu

Manisa haberler: Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evin bahçesinde 29 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evin bahçesinde 29 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelikli Mahallesi'nde ikamet eden N.S.'nin (45) bahçesine Hint keneviri ektiğini tespit etti. Savcılıktan alınan arama izninin ardından Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Köpek Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın ikametinde ve bahçesinde arama yaptı. Yapılan aramada bahçede boyları 50 santimetre ile 2 metre arasında değişen 29 kök kenevir, ikamette ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 milimetre çapında 39 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir, tabanca ve fişeklere el konulurken, şüpheli N.S. gözaltına alındı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Salihli Kenevir Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title