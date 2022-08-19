Son dakika haber... İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Salihli'den aldığı işçileri Alaşehir'e götüren M.A. idaresindeki 45 J 5047 plakalı işçi servisine Kavaklıdere Mahallesi mevkiinde saat 00.45 sıralarında A.B. idaresindeki 45 AEZ 344 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 14 işçi ve şoför ile otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 17 kişi hafif şekilde yaralandı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. (Hüseyin Keskin /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Alaşehir Manisa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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