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Son dakika haberi | Manisa'da 2 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı

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Son dakika 3. sayfa haberi... Manisa'da 2 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladıMANİSA Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ve Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangınlara İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Manisa'da 2 ayrı noktada ormanlık alanda yangın başladı

MANİSA Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ve Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangınlara İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Manisa'nın 2 ayrı ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde başlayan yangınlara ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarı Çobanisa Mahallesindeki ormanlık alanda saat 11.40 sıralarında dumanların yükseldiğinin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede müdahale edilmeye başlandı. Yangına 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale devam ediyor. Yukarı Çobanisa Mahallesindeki yangın devam ederken Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesinde de ormanlık alanda yangın başladı. Lütfiye Mahallesindeki yangına 4 arazöz ve 1 helikopter ile müdahale ediliyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saruhanlı Manisa İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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