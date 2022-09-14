Manisa haberleri | Kula'nın yeni ilçe emniyet müdürü göreve başladı

2020 yılının Ağustos ayından bu yana Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten 2.Sınıf Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran'ın Salihli ilçesine atanmasının ardından Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görevlendirilen 4.Sınıf Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen göreve başladı.

2020 yılının Ağustos ayında göreve başlayan ve 2 yıllık süreçte Kula İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan 2.Sınıf Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran'ın il içi atamaları çerçevesinde Salihli İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başlamasının ardından Zonguldak Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğünden Kula'ya atanan 4.sınıf Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen göreve başladı. Manisa'nın tarihi bir ilçesi olan Kula'yı çok sevdiğini ve burada çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, asayiş ve trafik konularında aynı özveri ile çalışacaklarını ve Kula'da halkın huzurunu sağlayacaklarını söyledi. - MANİSA