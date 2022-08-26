Manisa haberi... Turgutlu'da sağanak yağış yolları göle çevirdi

Manisa 3. sayfa haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kentteki bazı caddeler göle dönerken, itfaiye ve MASKİ ekipleri su tahliyesi için yoğun çaba harcadı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinde su baskınları meydana geldi. Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi'nde yollar adeta göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası teyakkuzda bekleyen MASKİ ve itfaiye ekipleri baskın olan bölgelerde seferberlik başlattı. Ekipler, ihbar gelen bölgelerde su tahliyelerini sürdürüyor. - MANİSA