Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haber | Manisa'da firari hükümlü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Manisa haber | Manisa'da firari hükümlü yakalandı

Manisa gündem haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 18 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan araması bulunan A.P'nin (42) ilçede olduğu yönünde istihbarat aldı.

İlçe merkezinde yakalanan A.P, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - 3. Sayfa

Turgutlu Hisarcık Manisa 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title