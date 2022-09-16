Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haberi... Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberi... Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama

Manisa haberler... Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 3 parça halinde 3,19 gram metamfetamin maddesi, 1,77 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 440 TL para ele geçirildi. Operasyonda C.Ş. (37) ve Z.S. (36) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise bir evde yapılan aramada 8 parça halinde 10,49 gram metamfetamin maddesi, 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.Ş., Z.S., C.Ö. (32), F.E. (19) ve İ.E. (19) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title