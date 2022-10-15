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Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Manisa haberi: Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda uyuşturucu maddeyi N.E. (41) adlı bir kişiden aldığını söylemesi üzerine belirlenen adrese baskın düzenlendi. Baskında 71 adet ecstasy hap ile 88 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan N.E. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler

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