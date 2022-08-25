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Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan üst aramalarında uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan üst aramalarında uyuşturucu maddelerle yakalanan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Turgutlu ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 901 gram skunk maddesi, 12 bin 960 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Konuyla ilgili Turgutlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si daha sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan şahıs sayısı 4'e yükselmiş oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Manisa 3. Sayfa Haberler

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