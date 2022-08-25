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Manisa haberi: Manisa'da terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberi: Manisa'da terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı

Manisa bölgesinden gelen habere göre Manisa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve her biri 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan ve her biri 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 18-19 Ağustos tarihlerinde haklarında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A., İ.B., H.G., İ.D., K.A. ve K.Y. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa PKK 3. Sayfa Haberler

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