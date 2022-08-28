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Manisa haberi | Manisa'da durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandılar

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Manisa haberi | Manisa'da durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle yakalandılar

Manisa haber... Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlarla birlikte yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlarla birlikte yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 7 parça halinde 3,57 gram metamfetamin maddesi, 17 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 2 adet ölçüm yapmaya yarayan aparat, 1 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan makas ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 285 TL para ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Akhisar Manisa 3. Sayfa Haberler

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