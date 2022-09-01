Manisa haberi: Manisa'da çıkan orman yangınına çok sayıda ekip sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Manisa haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Manisa'nın Kula ilçesinde 13.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve yerden müdahale devam ediyor. Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Güvercinlik civarında ormanlık alanda yangın ihbarı alan orman işletme ekipleri kısa sürede yangın bölgesine giderek müdahaleye başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden de helikopter ve uçak takviyesinin yapıldığı yangına müdahale ediyor. Bölgede, 12 arozöz, 2 dozer, 4 su tankeri, 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının müdahalede bulunduğu açıklandı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Manisa 3. Sayfa Haberler

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