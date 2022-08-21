Manisa haberi! Manisa'da 1983 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Gelen Manisa haberine göre Manisa'nın Demirci ilçesinde orman arazisinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 1983 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde orman arazisinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 1983 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi Hankaşı Mevkiinde H.S. (64-E) ve M.S. (36-E) isimli şahısların Demirci Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan orman arazisinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşan Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede yapılan araştırma ve kontrol neticesinde; boyları 50 ve 200 santimetre arasında değişen 1983 adet kenevir bitkisi bulundu. Olay Yeri İnceleme Timi tarafından olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme neticesinde; 1 adet torba içerisinde bulunan kükürt maddesi, 2 adet beyaz renkli sigara izmariti ve 50-60 santimetre uzunluğunda mavi, beyaz ve siyah renk alaşımlarına sahip sulama hortumu bulunarak muhafaza altına alındı. Adli Makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada ise 2 adet farklı markalarda ruhsatsız yivsiz av tüfeği bulunarak "2521 Sayılı Kanun" çerçevesinde idari işlem yapılmak üzere muhafaza altına alındı. Şüpheliler H.S. ve M.S. jandarma tarafından gözaltına alındı. - MANİSA