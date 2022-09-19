Manisa haberi | Manisa Büyükşehir Belediye itfaiyesinin İHA'sı yangının büyümesini önledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını ihbarına hızla müdahale ederek, yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi'nde 112 acil çağrı merkezine gelen orman yangın ihbarına hızla müdahale ederek, Orman İşletme ekipleriyle birlikte yangını kontrol altına aldı. Müdahale esnasında İtfaiye Daire Başkanlığı envanterine dahil edilen termal kameralı insansız hava aracı ile yapılan çevre kontrolünde söndürülen bölgenin yaklaşık 300 metre ilerisinde yanma oluştuğu tespit edildi. İHA tarafından tespit edilen alana da orman ekiplerinin bölgeye hızlı müdahalesi sağlanarak yanmanın önüne geçildi. Envanterlerine dahil edilen insansız hava aracının önemli bir yardımcı olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Başkanımız Cengiz Ergün, her zaman itfaiyemizin yeni ve modern ekipman ve teçhizatlarla donatılması noktasında bizlere destek olmuştur. İnsansız hava aracının envanterimize dahil edilmesi talebimiz de Sayın Başkanımızca hemen karşılık buldu. Termal kameralı insansız hava aracımızla yaptığımız kontrolde başka bir yangını da tespit ettik ve büyümeden müdahale edilmesini sağladık" dedi. - MANİSA