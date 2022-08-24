Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haberi | Kırkağaç'ta fayton atları öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberi | Kırkağaç'ta fayton atları öldürüldü

Manisa haberler... Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde faytona koşturulan atlardan ikisi tüfekle vurularak öldürülürken, biri de kesici aletle yaralandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde faytona koşturulan atlardan ikisi tüfekle vurularak öldürülürken, biri de kesici aletle yaralandı.

Kırkağaç'ta sünnet törenlerinde faytonculuk yaparak geçimlerini sağlayan Tarık ve Osman Albay kardeşlere ait 2 at, gece saatlerinde cezaevi mevkiinde otlamaktayken kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü, 1 at da kesici aletle ağır yaralandı. Silah seslerini duyarak atlarının yanına koşan Albay kardeşler, atları yerde hareketsiz vaziyette buldu. Yaralı at veteriner kontrolünde tedavi altına alınırken, Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Üzüntülerini dile getiren atların sahibi Tarık Albay, "Üç atı 100 bin TL'ye almıştık ama önemli olan bizim için maddiyat ya da ekmek parası değil, bu atların öldürülmesidir. Bu masum hayvanlara kıyan canilerin bir an önce bulunmasını ve en büyük cezayı almalarını güvenlik güçlerinden talep ediyoruz. Hem maddi hem de manevi olarak büyük zarar uğratıldık. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kırkağaç Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title