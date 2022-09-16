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Manisa haberi... Ankara ve Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Manisa haberi... Ankara ve Manisa'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Manisa haberleri... Ankara ve Manisa illerinde haklarında yakalama kararı olan ve terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantıları tespit edilen 14 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara ve Manisa illerinde haklarında yakalama kararı olan ve terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantıları tespit edilen 14 şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Ankara ve Manisa İl Terörle Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantıları olan 19 şüpheli tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelilerin 10'unu Ankara'da, 4'ünü ise Manisa'da yakalayarak gözaltına aldı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 14'ünün daha önce KHK kararıyla meslekten ihraç edildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Ankara 3. Sayfa Haberler

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