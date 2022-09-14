Manisa haberi! Akhisar'da kaçak kazıya suçüstü 3. Sayfa Haberleri Edinilen Manisa gelişmesine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir ihbar üzerine düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan A.O.K. (52), E.Ö. (53), H.E.(55) ve Ö.E. (46) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Operasyonda; 1 adet 20 metre uzunluğunda yılan kamera, 1 adet el sondajı makinesi ve aparatları,1 adet jeneratör, 1 adet boru anahtarı ve 2 adet L şeklinde yerel su arama aparatı ele geçirildi. İfadeleri alınan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Akhisar Manisa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Manisa haberi! Akhisar'da kaçak kazıya suçüstü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.