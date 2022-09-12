Manisa haber | Selendi'de samanlık yangını korkuttu 3. Sayfa Haberleri Manisa haberlerine göre Manisa'nın Selendi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında büyükbaş hayvanlar son anda kurtarılırken, kilolarca saman balyası kül oldu. Manisa'nın Selendi ilçesinde bir ahırda çıkan yangında büyükbaş hayvanlar son anda kurtarılırken, kilolarca saman balyası kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Karşıova Mahallesi'nde demir kesme işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımlar yanı başında bulunan ahırda yangın çıkardı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar yangından kurtarılırken, samanların büyük bölümü tutuştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Kilolarca saman balyasının kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Selendi Manisa 3. Sayfa Haberler

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