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Manisa haber: Sarıgöl'de 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' uygulandı

3. Sayfa Haberleri

Manisa haber: Sarıgöl'de 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' uygulandı

Manisa haber: Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca ortaklaşa düzenlenen 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' projesi dahilinde uygulama yapılarak vatandaşlar ve sürücüler bilgilendirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca ortaklaşa düzenlenen 'Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' projesi dahilinde uygulama yapılarak vatandaşlar ve sürücüler bilgilendirildi.

Sarıgöl İstiklal Caddesi Hükümet konağı önünde bulunan bir yaya geçidi üzerinde yapılan 'Yayalara Öncelik Duruşu Hayata Saygı Duruşu' Kampanyası dahilinde Sarıgöl İlçe Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömür Akif Aydoğdu ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İsmet Altun, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Polis ve jandarma trafik ekipleri nezaretinde öğrencilere ve yayalara yaya geçitlerinin kullanımının önemi anlatıldı. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, araç sürücülerine konu ile ilgili broşür dağıtırken, uygulama vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Jandarma Hisarcık Sarıgöl 3. Sayfa Haberler

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