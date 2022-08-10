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Manisa haber! Manisa'da aynı anda farklı iki noktada çıkan orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale

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Manisa haber! Manisa'da aynı anda farklı iki noktada çıkan orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale

Manisa 3. sayfa haberi: Manisa'da aynı anda farklı iki noktada çıkan orman yangınları ekiplerin hızlı ve etkin müdahale sonucunda 50 dakika gibi kısa bir sürede kontrol altına alındı.

Manisa'da aynı anda farklı iki noktada çıkan orman yangınları ekiplerin hızlı ve etkin müdahale sonucunda 50 dakika gibi kısa bir sürede kontrol altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yukarı Çobanisa Mahallesi yakınlarında ziraat arazisinde saat 11.40'ta çıkan yangına 7 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne havadan 2 helikopterle İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de destek verdi.

Aynı zamanda Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi yakınlarında gelen ihbara da Saruhanlı Orman İşletme Şefliği ekipleri 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştirirken Yukarı Çobanisa yangını için yolda olan 3. Helikopter de Saruhanlı yangınına hızlı bir şekilde müdahale ederek her iki yangının da yaklaşık 50 dakika gibi kısa bir sürede kontrol altına alınması sağlandı.

Her iki yangının da ilerleme yönündeki orman alanlarına girmeden, binlerce hektar orman alanı zarar görmeden hızlı ve etkin müdahaleyle söndürüldü. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saruhanlı Manisa 3. Sayfa Haberler

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