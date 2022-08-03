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Manisa haber | Manisa'da 2 zehir taciri tutuklandı

Manisa haber | Manisa'da 2 zehir taciri tutuklandı

Manisa 3. sayfa haberi | Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 50 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphelendikleri B.Ç. (20) ve O.K.'yi (25) durdurup, arama yaptı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 4 parça halinde toplam 48,96 gram metamfetamin, 3 adet repagen sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler

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