Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa haber! Kula'nın yeni Jandarma Komutanı Üsteğmen Yüksel göreve başladı

Manisa haber! Kula'nın yeni Jandarma Komutanı Üsteğmen Yüksel göreve başladı

3. Sayfa Haberleri

Manisa habere göre Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam'ın tayininin çıkmasının ardından Kula'ya atanan Jandarma Üsteğmen Bayram Yüksel göreve başladı.

Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurettin Yarımçam'ın tayininin çıkmasının ardından Kula'ya atanan Jandarma Üsteğmen Bayram Yüksel göreve başladı.

2020 yılının Ağustos ayından bu yanan Kula İlçe Jandarma Komutanı olarak görevini yürüten Üsteğmen Nurettin Yarımçam'ın Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrine görevinin çıkmasının ardından Kula İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Üsteğmen Bayram Yüksel göreve başladı. Tarihi ve turistik yapısıyla Kula'nın ilgi çekici bir şehir olduğunu dile getiren Üsteğmen Yüksel, Kula'yı çok sevdiğini ve şirin bir ilçede görev yapacak olmanın verdiği mutluluktan bahsetti. Kula'nın huzuru ve güvenliği için var gücü ile çalışacaklarını dile getiren Üsteğmen Yüksel, hayırlı olsun dileklerini ileten tüm Kulalı vatandaşlara teşekkür etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Kula 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title