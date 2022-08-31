Manisa haber: Kula'da süt kamyoneti ile kamyon çarpıştı

Manisa 3. sayfa haberi | Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon ile süt kamyonetinin çarpıştığı kazada her iki araç da hurdaya dönerken, kazaya karışan taraflardan biri olay yerinden kaçtı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon ile süt kamyonetinin çarpıştığı kazada her iki araç da hurdaya dönerken, kazaya karışan taraflardan biri olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında İzmir- Ankara D-300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Zeynel Abidin K. idaresindeki 45 ABV 786 plakalı süt kamyoneti ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 64 HH 750 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, 64 HH 750 plakalı kamyonun sürücüsü olay yerinde kaçtı. Yaralamanın meydana gelmediği kazada, İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA