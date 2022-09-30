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Manisa haber | Denizli'de çalınan traktör Manisa'da bulundu

3. Sayfa Haberleri

Manisa haber | Denizli'de çalınan traktör Manisa'da bulundu

Manisa 3. sayfa haberi | Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çalınan traktör, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu Manisa'nın Kula ilçesinde yakalandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çalınan traktör, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu Manisa'nın Kula ilçesinde yakalandı. Traktör sahibine teslim edilirken, hırsızlık yapan ve traktörle birlikte yakalanan şüpheli şahıs ise Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 20 AGH 543 plakalı bir traktörün çalındığı ve bahse konu traktörün Kula ilçesinde olduğu istihbarını aldı. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu K.Y.(43) isimli şüpheli şahsın traktörle birlikte Seyitali Mahallesi 216 Sokak üzerinde olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsı ve traktörü yakalamak için operasyon düzenleyen ekipleri, yaptıkları hummalı çalışmayla traktörü ve şüpheli şahsı ele geçirdi. İşlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli, Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek gözaltına alınırken, traktör ise sahibine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Denizli Manisa 3. Sayfa Haberler

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