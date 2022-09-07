Manisa haber: Demirci ve Yunusemre'de uyuşturucu operasyonu

Manisa 3. sayfa haberi | Manisa'nın Demirci ve Yunusemre ilçelerinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda kenevir bitkisi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Manisa'nın Demirci ve Yunusemre ilçelerinde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda kenevir bitkisi ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Demirci ilçesi İrişler Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından H.A. (54) isimli şahsın ikameti ve bahçesine düzenlenen operasyonda 45 kök kenevir bitkisi, 50 adet 9 mm dolu tabanca fişeği, 6 adet 12 kalibre dolu av fişeği, 750 adet saçma ve kırık pompalı tüfek namlusu ele geçirildi.

Yunusemre ilçesinde de Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 2 adet ecstasy hap, 2 adet de sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla ilgili şahısların uyuşturucu maddeyi satın aldığı kişinin üzerinde yapılan aramada ise 3,80 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - MANİSA