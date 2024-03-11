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Manisa Güven Huzur Uygulaması: Şüpheliler Yakalandı, Sürücülere Cezalar Kesildi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca trafik kurallarına uymayan sürücülere de ceza kesildi. Uygulama kapsamında toplamda 5 bin 11 kişi sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalandı ve bin 840 araç denetlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Manisa Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olan şüpheliler gözaltına alınırken trafik kurallarına uymayan sürücülere de ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Manisa Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. 103 ekip 411 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 5 bin 11 şahıs sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalandı. Trafik ekiplerince bin 840 araç denetlenirken 135 araç sürücüsüne toplamda 487 bin 509 TL para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi, 1 adet çalıntı araç yakalandı. Motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde ise 31 motosiklet kontrol edildi, 8 motosiklet sürücüsüne 31 bin 726 TL para cezası uygulandı. Öte yandan uygulama kapsamında iş yerleri de denetlendi. 157 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 80 park ve bahçe, 29 metruk bina ve çevresi, 6 otogar ve tren garı kontrol edildi; 4 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şahsa da adli işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Manisalıların kentte huzur ve güven içerisinde yaşayabilmeleri amacıyla denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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