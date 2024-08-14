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Manisa Gördes'te Orman Yangınına Gece Görüşlü Helikopterle Müdahale Devam Ediyor

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Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale edilirken, karadan da ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü helikopterle müdahale devam ederken, karadan da ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi civarında saat 14.35'de yol kenarındaki kuru otlardan çıktığı tahmin edilen yangını kontrol altına alabilmek için ekiplerin yoğun müdahalesi devam ediyor. Havanın kararması üzerine 1 adet gece görüşlü helikopter ile havadan, çok sayıda ekip tarafından da karadan müdahale devam ediyor.

Yangının başlamasıyla birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildiği ve yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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