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Manisa Emniyetinden okul bahçelerine gece kontrolü

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliğine ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine bağlı yaya devriye ekipleri tarafından gece saatlerinde boş olan okul bahçelerinde herhangi bir...

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliğine ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine bağlı yaya devriye ekipleri tarafından gece saatlerinde boş olan okul bahçelerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla denetim yapıldı.

Manisa'da Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Barbaros Şehit Özdemir Polis Merkezi Amirliğine ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine bağlı yaya devriye ekipleri gece saatlerinde boş olan okul bahçelerinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması amacıyla denetim yaptı. Yapılan kontrollerde okul bahçelerinde görülen şahısların kimlik kontrolleri yapılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü okullarda gece denetimlerin devam edeceği bilgisini verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Manisa Haberler

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