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Manisa emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Manisa emniyeti uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

3. Sayfa Haberleri

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 95 şüpheli şahıs yakalanırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 95 şüpheli şahıs yakalanırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 10-16 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde; 57 olay meydana gelirken, 95 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde; bin 262 gram metamfetamin maddesi, 190 gram esrar maddesi, 73 adet sentetik ecza hapı, 58 gram kokain maddesi, 1 gram skunk maddesi, 27 kök kenevir bitkisi, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 102 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 6 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 12 bin 315 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, ele geçirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Manisa 3. Sayfa Haberler

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