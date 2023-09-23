Manisa Emniyeti'nden 'Güven ve Huzur' uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan "Güven ve Huzur" uygulamasında, 14 aranan şahıs yakalanırken, 220 araç sürücüsüne 386 bin 360 TL para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan "Güven ve Huzur" uygulamasında, 14 aranan şahıs yakalanırken, 220 araç sürücüsüne 386 bin 360 TL para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 15.00-17.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak, 127 ekip 509 personelin katılımıyla "Manisa Güven ve Huzur" adında uygulama gerçekleştirdi. 5 bin 498 şahsın sorgulandığı uygulamada hakkında arama kaydı bulunan 14 şahıs yakalandı. 2 bin araç denetlenirken, 220 araç sürücüsüne 386 bin 360 TL para cezası uygulandı ve 8 araç trafikten men edildi. Ayrıca denetlenen 62 motosiklet sürücüsünden 15'ine, 50 bin 211 TL para cezası uygulandı ve 6 motosiklet trafikten men edildi. Uygulama çerçevesinde; 116 okul çevresi, 200 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 99 park ve bahçe, 23 metruk bina ve çevresi, 6 otogar ve tren garı kontrol edilirken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet fişek, 2.59 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 8 kişi hakkında da adli işlem yapıldı. - MANİSA