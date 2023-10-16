Manisa emniyeti kazaların önüne geçmek için işi sıkı tutuyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olabilecek kazaların önüne geçmek için bir taraftan eğitimler vermeye devam ederken diğer taraftan da denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olabilecek kazaların önüne geçmek için bir taraftan eğitimler vermeye devam ederken diğer taraftan da denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik kazalarının önüne geçmek için hem eğitimleri sıklaştırdı hem de denetimleri artırdı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 11-12 Ekim 2023 tarihleri arasında; 25 ekip 43 personel ile gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet özel denetim sonucunda, bin 346 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği ve kusurlu görülen 367 araç ve sürücüsüne idari para cezasına uygulandığını açıklandı. Denetimlerde 207'sine kask kullanmamaktan, 160'ına da diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 367 araç sürücüsüne 696 bin 457 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Denetimlerde ayrıca 33 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada trafik denetimlerinin trafik kazalarında alınacak önlemlere ilişkin yönerge dahilinde devam edeceği kaydedildi.

Eğitimler hız kesmeden devam ediyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Ahmetli İlçe Emniyet Amirliğince, Ahmetli Şehit Hakkı Erdoğan Çok Programlı Anadolu Lisesinde, Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde ilçede bağlı bulunan okullara servis yapan şoförlere yönelik; temel trafik eğitimi, emniyet kemeri takmanın önemi, yaya geçitleri ile ilgili kurallar, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar konularında bilgilendirici eğitim verildi. Trafikte öğrencilerin daha güvenli ve daha sağlıklı okula gelmelerini sağlamak için gerekli tedbirler ve bilgilendirmelerin devam edeceği bildirildi. - MANİSA