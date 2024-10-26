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Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden Uyuşturucu İddialarına Yanıt

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden Uyuşturucu İddialarına Yanıt
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan 'okul önlerinde uyuşturucu şekerleme dağıtılıyor' iddialarını araştırdı ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Emniyet, velileri bilgilendirdi ve şüpheli durumlarda bilgi paylaşımında bulunmalarını istedi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformlarından ve veliler arasında "okul önlerinde uyuşturucu madde içerikli şekerleme dağıtılıyor" iddialarıyla ilgili inceleme başlattı. Bahse konu iddianın gerçeği yansıtmadığının anlaşıldığını belirten Manisa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucuyla mücadelede Manisa il genelinde önemli bir gelişme kaydettiklerini ve şüpheli görülen durumlarda bilgi kirliliği yaşanmaması amacıyla velilerden kendileriyle bilgi paylaşılmasını istedi.

Manisa'da okul çevresinde uyuşturucu madde içerikli şekerleme ve atıştırmalıklar satıldığı iddiaları üzerine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer şube müdürlüklerinin de katılımıyla çalışma başlattı. Sosyal medya platformları ve veliler arasında hızla yayılan iddiayla ilgili çalışmalarını tamamlayan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü hem öğrencileri hem velileri hem de vatandaşları rahatlatan açıklama yaptı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve diğer şube müdürlüklerimizin katkılarıyla ilimizde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim-öğretim faaliyetlerinin en güvenilir şekilde yürütülmesi amacıyla okullarımızda velilerimizi bilgilendirme faaliyetleri ve okul çevrelerinde her türlü suçun önüne geçebilmek amacıyla denetleme faaliyetleri hız kesmeden devam etmektedir. Manisa Emniyet Müdürlüğümüzün suç ve suçluyla mücadele her gelişmeden haberdar olduğu, son yıllarda Manisa tarihinin en kapsamlı, planlı ve mücadeleci kurumların koordinasyon içinde olduğu bir uyuşturucu mücadelesi ile yürütülmektedir. Sosyal medya platformları ve öğrenci velilerimiz arasında hızla yayılan çocuklara ücretsiz dağıtıldığı ve içinden uyuşturucu madde çıktığı, ayrıca ücretsiz kek dağıttığı ve içerisine uyuşturucu madde konduğu söylentisi bulunan şahıs ve oyuncakla ilgili olarak yapılan araştırmalarda ve denetleme faaliyetlerimizde böyle bir olaya rastlanmadığı iddia edilen konunun eğitim öğretim faaliyetlerinin esenlikle sürdürüldüğü Manisa ilimizle herhangi bir bağlantısı olmadığı ve gerçeklik payı olmadığının bilinmesi önem arz etmektedir. Devletimizin bu kutsal mücadelesine destek olmak isteyen vatandaşlarımızın çocuklarımızın ve ailelerinin huzuru için herhangi bir şüpheli durumla karşılaşması durumunda ilk önce emniyet birimlerimizle paylaşması bilgi kirliliğinin önüne geçmesi ve oluşabilecek olumsuzluklar karşında en erken reaksiyonun gösterilmesi açısından vatandaşlarımızdan rica olunur" - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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