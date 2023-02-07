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Manisa'dan 54 jandarma deprem bölgesine sevk edildi

3. Sayfa Haberleri

Manisa'dan 54 jandarma deprem bölgesine sevk edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 54 personel deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere sevk edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 54 personel deprem bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde arama kurtarma faaliyetleri devam ederken Manisa İl Jandarma Komutanlığı da harekete geçti. Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerden; Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığından 27 personel Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı emrine, 6 kadın astsubay Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrine ve Çınarlıkuyu Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığından 21 personel olmak üzere toplamda 54 personel sevk edildi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Manisa 3. Sayfa Haberler

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