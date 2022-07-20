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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün saat 13.40 sıralarında anız yangını sonrası başlayan orman yangını yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün saat 13.40 sıralarında anız yangını sonrası başlayan orman yangını yaklaşık 17 saat sonra kontrol altına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesinde bir buğday tarlasında çıkan anız yangını sonrası ormanlık alana sıçrayan ve rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen orman yangını sabahın ilk saatleriyle birlikte kontrol altına alınabildi. 3 ayrı noktada devam eden ve kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmakta zorlanan yangına gece boyunca da gece görüşlü helikopterler müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaklaşık 17 saat sonra tamamen kontrol altına alınan bölgede ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü henüz tespit edilemedi.

Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 helikopter, 8 yangın söndürme uçağı, 1 nakliye ikmal uçağı, 49 arazöz, 7 su ikmal aracı, 6 dozer, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 26 itfaiye aracı, 6 MASKİ aracı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi dozerleri bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Manisa 3. Sayfa Haberler

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