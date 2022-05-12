Manisa'daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi - Haberler

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Manisa'daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'daki işçi servisi kazasında yaralanan 35 işçi taburcu edildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 kişinin öldüğü 45 işçinin de yaralandığı işçi servisinin, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılardan 35'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildikleri açıklandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 kişinin öldüğü 45 işçinin de yaralandığı işçi servisinin, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralılardan 35'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildikleri açıklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi dün akşam saatlerinde Manisa -Turgutlu karayolu üzerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Fuat D. idaresindeki 45 J 6405 plakalı servisin Hamit K. idaresindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti 45 kişi de yaralandı. Yaralılardan 35'inin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildikleri açıklanırken 10 işçinin ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Turgutlu, Manisa, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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