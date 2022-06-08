Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı - Haberler

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Manisa'daki feci kazada ölü sayısı 3'e çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Cumartesi akşam saatlerinde Salihli'den, Turgutlu istikametine gitmekte olan Nesil Göksu (27) yönetimindeki 35 AKY 177 plakalı otomobil ile M.B. (36) yönetimindeki 35 ASZ 162 otomobil, Sart Işıklı kavşakta çarpışmıştı. İki aracın hurdaya döndüğü kazada 17 yaşındaki Mert Kılıç olay yerinde, sürücülerden Nesil Göksu ise kaldırıldığı hayatını kaybetmişti. Kazada sürücü M.B. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Murat G. (19), Caner Günenç (19), Y.K. (58), E.B. (28) yaralanmış ve çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan Caner Günenç (19) de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralananların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin Salihli Sanayi Sitesi'nde çalıştıkları ve Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde ikamet ettikleri öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli Manisa Göksu 3. Sayfa Haberler

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