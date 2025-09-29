Haberler

Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, İzmir-İstanbul karayolunda 5 aracın karıştığı bir çarpışma sonucu gerçekleşti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Selimşahlar Mahallesi'nde İzmir- İstanbul karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ö.Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen tır da M.Ş.'nin kullandığı araca ve diğer 2 araca çarptı. 5 aracın karıştığı kazada sürücü M.Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan F.Ş. ve diğer aracın sürücüsü Y.F. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
