Manisa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Selimşahlar Mahallesi'nde İzmir- İstanbul karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ö.Y. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen tır da M.Ş.'nin kullandığı araca ve diğer 2 araca çarptı. 5 aracın karıştığı kazada sürücü M.Ş. olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan F.Ş. ve diğer aracın sürücüsü Y.F. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA