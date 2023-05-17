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Manisa'da zincirleme kaza: 12 yaralı

Manisa'da zincirleme kaza: 12 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde işçi servisi ile ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde işçi servisi ile ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, Saruhanlı'da Akhisar- Manisa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki ticari araç karşı yönden gelen U.A. yönetimindeki 35 BFV 534 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon yan şeritte seyir halindeki Y.A. idaresindeki 45 J 4330 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpışma nedeniyle işçi servisi ve kamyon yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Saruhanlı Tragger Manisa 3. Sayfa Haberler

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