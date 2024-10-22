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Manisa'da Zihinsel Engelli Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Manisa'da Zihinsel Engelli Kişi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen zihinsel engelli Ali Karnak, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, zihinsel engelli olduğu belirlenen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. İzmir-Ankara kara yolunda seyir halinde olan C.Ç. idaresindeki 35 MLA 20 plakalı otomobil, kara yolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Ali Karnak'a çarptı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Karnak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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