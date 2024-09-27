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Yunusemre'de Motosiklet Sürücüsünde 336 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Yunusemre'de Motosiklet Sürücüsünde 336 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, motosikletli Yunus Timleri tarafından durdurulan sürücü F.A.'dan 336 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ayrıca, motosikletin evraklarının eksik olmasından dolayı sürücüye 27 bin 334 TL ceza uygulandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Yunus Timleri tarafından durdurulan motosikletin sürücüsünden 336 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan sürüceye motosiklet evraklarının eksik olmasından dolayı 27 bin 334 TL cezai işlem uygulandı.

Yunusemre ilçesindeki Yenimahalle Şehit Hasan Kuzu Caddesi üzerinde İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri şüpheli bir motosiklet durdurdu. Ekipler, motosiklet sürücüsü F. A.'nın üstünde 336 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Gözaltına alınan F.A. işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Yunus Timleri ayrıca F.A.'nın kullandığı motosikletin evraklarının eksik olmasından dolayı 27 bin 334 TL cezai işlem uyguladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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