Manisa'da yılbaşı denetiminde aranan 14 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Manisa genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 786 personel görev alarak binlerce kişi ve araç denetledi. 14 aranan kişi yakalanırken, birçok suç unsuru ele geçirildi.

Manisa genelinde yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 786 personel görev aldı, binlerce kişi ve araç denetlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2025 saat 19.00 ile 01 Ocak 2026 saat 08.00 arasında il genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Toplam 248 ekip ve 786 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 4 bin 557 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

Uygulamalarda 1.233 araç denetlenirken, kusurlu bulunan 113 araç sürücüsüne toplam 557 bin 580 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 19 araç trafikten men edildi.

Ekipler tarafından ayrıca 218 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 219 tekel büfesi, 66 alkollü eğlence mekanı, 47 okul çevresi, 65 park ve bahçe, 39 kahvehane, 31 metruk bina ile 6 tren garı ve otogar kontrol edildi. Dört iş yerinde kapalı alanda sigara içildiği tespit edilerek idari işlem yapıldı.

Asayiş uygulamalarında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet 9.19 mm fişek, 75 adet kuru sıkı fişek, 1 adet muşta ile birlikte 20,5 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza ve 1,8 gram esrar ele geçirildi. Olaylarla ilgili 12 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa


