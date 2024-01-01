Manisa'da Yeni Yıl Uygulamalarında 399 Şahıs Yakalandı

Vatandaşların yeni yılı güven ve huzur içinde geçirmesi için Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir haftada yapılan uygulamalarda aranan 399 şahsın yakalandığı ve 23 şahsın tutuklandığı bildirildi.

Yeni yılı vatandaşların huzur ve güvenle geçirmesi için Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında 22 Aralık 2023-1 Ocak 2024 tarihleri arasında 40 bin 126 şahsın sorgulandığı, 399 aranan şahsın yakalandığı ve 23 şahsın tutuklandığı açıklandı. 16 şahsın gözaltına alındığı uygulamalarda, 86 şahsa 164 bin 516 TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi. 21 bin 764 aracın denetlendiği uygulamada 26 araç trafikten men edilirken, 275 bin 838 TL para cezası işlemi yapıldığı açıklandı. 2 çalıntı motosikletin ele geçirildiği uygulamalarda 71,6 gram kubar esrar, 11,22 gram kubar esrar tohumu, 22 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap, 30 adet bong malzemesi, 8 adet kenevir bitkisi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet dijital termometre, 1 adet oluklu kama, 8 adet sustalı bıçak, 1 adet muşta, 2 adet balta, 1 adet metal el detektörü, 2 adet rızla kağıt, 3 bin 376,5 litre kaçak alkollü içecek, 11 adet yarım litrelik satışa hazır şişe rakı, 3 adet 1.5 litrelik satışa hazır şişe rakı, 35 litre etil alkol, 1,7 litre anason, 2 adet anason aroma verici madde, 58 adet viski ve votka aroma kiti, 105 gram anason yağı, 14 adet varil, 19 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 8 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 514 adet tabanca fişeği, 71 adet av tüfeği fişeği, 1 adet alkol yapımında kullanılan solüsyon, 1 adet ölçüm aparatı, bin 26 paket kaçak sigara, 104 adet okey taşı, 433 adet iskambil kağıdı, 18 bin 458 TL nakit para, 807 kilogram çalıntı zeytin ele geçirildiği bildirildi. - MANİSA