Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Yaya Kaza Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen şahıs, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Alaşehir-Denizli karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarına yem alan İmdat Gündoğ (60) ve oğlu Mehmet Gündoğ yemleri el arabasıyla karşı şeritte bulunan otomobillerine taşırken Denizli yönüne giden B.A. (20) yönetimindeki 20 DJ 583 plakalı otomobil, İmdat Gündoğ'a çarptı. 2 çocuk babası İmdat Gündoğ olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü B.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İmdat Gündoğ'un Alaşehir'e bağlı Serinyayla Mahallesi'nde ikamet ettiği ve hayvanlarına yem almak için Delemenler Mahallesi'ne geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Otomobil Alaşehir 3-sayfa manisa Güncel Yaşam Kaza

Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede

Hesap günü geldi! 22 şüpheli yarın mahkemede

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yaşar Güler istifa etti mi, istifa edecek mi? Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Ceyhan hayatı ve biyografisi! Resmi kimlik belgeleri nelerdir? Vesna ne demek? Femboy ne demek? BitLocker nedir? Bugün Kuruluş Osman var mı, bu hafta Kuruluş Osman yok mu? Leyla dizisi Leyla kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Leyla geçekte kim, Leyla rolünü kim oynuyor? Leyla dizisi Nur kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Nur geçekte kim, Nur rolünü kim oynuyor? Eylül ayında hangi sebzeler ekilir?
title