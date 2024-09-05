Manisa'da Yavru Kedileri Öldüren Şahsa 3 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Manisa'nın Salihli ilçesinde, evlerinin mutfağına girdiği için yavru kedileri fırça sapı ile öldüren şahıs, 3 yıl 9 ay ceza aldı.

Salihli'de 11 Ağustos tarihinde Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi mevkiinde meydana gelen olayda, Muzaffer Ş., evine girdikleri gerekçesiyle yavru kedileri fırça sapı ile öldürdü. Kedilerin öldürülme anının basında ve sosyal medyada yer alması üzerine şahıs, gözaltına alındı. Salihli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında sanık tahliyesini istedi. Sanık, "71 yaşındayım. 30 yıl boyunca da memurluk yaptım. Hayatımda ilk defa böyle bir öfke patlaması yaşadım. Tüm hayvan severlerden üzdüğüm herkesten çok özür diliyorum. Vicdanen de büyük bir pişmanlık içerisindeyim. Benim karakterim bu değil" dedi.

Muzaffer Ş.'nin "Bu olay bir kediye karşı yaşandı, 2 veya 3 kedi değil" şeklindeki savunmasına ise mahkeme başkanı gerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, gerekse Salihli Cumhuriyet Savcılığı'nda alınan ifadesinde 2 ve 3 kediden bahsettiğini hatırlattı. Sanık ise "Ben ifadelerimde ısrarla bir kedi dedim. Tutanaklara hep 2 veya 3 kedi yazılmış" dedi. Davaya taraf olan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatı Asiye Akbaş Aydın ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

"3 yıl 9 ay ceza verdi"

Tarafların dinlenmesinin ardından savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanığın merhametsizce, acımasızca ve canavarca duygularla 1'den fazla kediyi öldürmek suçundan, kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2, 28/A-6 ile Türk Ceza Kanununun 51/1, 54/1 63/3 maddelerinden cezalandırılmasını istedi. Tarafların dinlenmesinin ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi. Aranın ardından mahkeme, sanığa toplamda 3 yıl 9 ay ceza verdi. Hakim, takdiri indirim ise uygulamadı. Karanın açıklanmasının ardından duruşmayı takip eden hayvan severler cezanın en üst sınırdan verilmesini alkışladı.

"Bir çok hikaye uydurdu"

Salihli Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, "Süreci başından buyana takip eden İzmir Barosu, Manisa Barosu'ndaki meslektaşlarımıza, hayvan severlerimize, kolluk kuvvetlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Sanık, 3 yavru kediyi öldürdüğü halde kayıtlara 2 olarak geçti. Çünkü anne kedi yavru kedinin birini alıp götürmüştü. Aslında 3 kediyi katletti. Ayrıca Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatı Asiye Akbaş Aydın'a teşekkür ederim çok güzel bir savunma ve açıklama yaptı. Sanığın tüm açıklamaları yalanlarla doluydu çünkü kendi ifadeleri ve tutanaklar vardı. Bir çok hikaye uydurdu. Cezada indirim almak istedi ama olmadı. Mevcut yasaya göre alabileceği en ağır cezayı aldı. Özür dilemesine ve pişman olmasına rağmen hiçbir indirim almadı. Hakim ve savcılarımıza da teşekkür ediyoruz. Toplumun yüreğinde infial uyandıran bir olaydı ve sanık örnek olabilecek bir ceza aldı. Tabii prosedür devam ettiği için karar kesinleşene kadar tahliye edildi" dedi.

Manisa Barosu avukatlarından Gizem Nur Demirtaş ile İzmir Barosu Avukatlarından Aylin Aras Öztürk'te birer konuşma yaptı. - MANİSA