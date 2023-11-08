Manisa'da yaşlı kadını öldüren katil zanlısı yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yalnız yaşayan 68 yaşındaki Atike Eroğlu'nun ölümüyle ilgili katil zanlısı, İzmir'de yakalandı. Jandarma dedektifleri tarafından yapılan araştırmada, zanlının komşusu olduğu tespit edildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4 gün önce yalnız yaşayan 68 yaşındaki Atike Eroğlu'nu öldüren katil zanlısı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Dedektifler tarafından İzmir'de yakalandı.

Olay, geçtiğimiz 4 Kasım günü ilçeye bağlı Adiloba Mahallesi'nde meydana geldi. İkamet ettiği evde yalnız yaşayan Atike Eroğlu'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler Eroğlu'nu odada elleri bağlı şekilde ölü olarak buldu. Jandarma dedektiflerinin yaptığı araştırmada, Atike Eroğlu'nu öldüren zanlının komşusu, 42 yaşındaki O.T. olduğu tespit edildi. Olayın aydınlatılması ve olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için özel ekip kuruldu. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda cinayet şüphelisi O.T. dün İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA