Manisa'da Yasadışı Tabanca Ticareti Operasyonu

Manisa'da jandarma ekipleri bir şahsın, yasadışı yollarla elde ettiği tabancaları satacağı yönünde elde ettiği bilgiler doğrultusunda yaptığı operasyonda şüpheli şahısla birlikte 9 adet ruhsatsız tabanca, tabaca şarjörleri ve fişekler ele geçirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde O.M. (66) isimli şahsın yasadışı yollarla temin ettiği tabancaları satacağı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığınca 19 Kasım Salı günü yapılan operasyonda, 9 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü ve 278 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltın alınan O.M. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MANİSA