Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasadışı bahis oynatan bir kişi yakalandı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Manisa'da yasadışı bahis operasyonu

MANİSA - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, internet üzerinden yasadışı bahse aracılık yaptığı tespit edilen O.K. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın ev ve aracında yapılan aramada bulunan dijital materyallere savcılık talimatıyla el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.